O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumiram lados opostos quando o assunto é a manutenção da desoneração de tributos federais sobre gasolina e etanol. A cobrança de PIS e Cofins sobre os combustíveis voltará a valer a partir desta quarta-feira (1).

Antes da desoneração, as alíquotas eram de até R$ 0,69 por litro da gasolina e de R$ 0,24 por litro de etanol. A título de exemplo, o litro de gasolina passaria de R$ 5,40 (um preço médio encontrado no Paraná) para R$ 6,09, apenas com a volta do imposto.

De um lado, Gleisi manifestou publicamente apoio à manutenção do benefício. “Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país”, disse Gleisi, em seu perfil no Twitter.

Do outro lado, o Ministério da Fazenda resiste a prorrogar a medida para evitar a ampliação do rombo fiscal. A retomada dos tributos a partir de 1º de março garantiria um incremento de R$ 28,9 bilhões na arrecadação federal