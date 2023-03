A presidente nacional do PT, deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, reproduziu ontem nas redes sociais manchete do Bem Paraná para rebater informação do governo Ratinho Jr, de que o Paraná pode não delegar as rodovias estaduais à União para as novas concessões de pedágio, caso não haja uma definição sobre o modelo de licitação até o final de março. O comentário foi uma resposta à afirmação feita na véspera pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), se não houver uma decisão até o final do mês, o governo paranaense faria ele próprio a concessão das rodovias estaduais.

“Ratinho Junior faz ameaças pra iludir o povo e tentar emplacar um modelo de pedágio que criou junto com Bolsonaro e que é extremamente prejudicial aos usuários e ao desenvolvimento do estado. Pode tirar o cavalo da chuva, governador! Não vamos permitir!”, escreveu Gleisi no Instagram. Junto da mensagem, ela reproduziu manchete do Bem Paraná: “Governo Ratinho Jr dá ‘ultimato’ ao governo Lula sobre novos pedágios”.