Afastado do cargo desde 8 de janeiro, data dos atos golpistas em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se manifestou neste sábado, 18, no Twitter pedindo que apoiadores não organizem protestos a seu favor.

“Tenho visto que algumas pessoas querem preparar atos públicos de apoio a mim, mas peço que não o façam, que confiem na Justiça como eu confio e que aguardem a apuração dos fatos com a calma e serenidade que o momento exige”, escreveu.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ainda na madrugada do dia 8, por omissão em relação aos atos golpistas. O afastamento deve durar por 90 dias, ou seja, até abril.