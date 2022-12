Roberto Dziura Jr/AEN





O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (21) que o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), será o novo secretário de Segurança Pública do Estado. Ele comanda a PM desde fevereiro de 2021 e ocupará o cargo de Wagner Mesquita, que assumiu o posto em abril de 2022.

Hudson Leôncio Teixeira é curitibano e tem 51 anos. Em 1990, ingressou na PMPR como soldado e foi declarado aspirante à oficial em 1992 após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais. Virou capitão em 2006, major em 2010, tenente-coronel em 2014, e coronel em 2019. Antes de comandar a corporação também passou pelo de subcomandante-geral. Ele é formado pelo Curso Superior de Polícia e possui pós-graduação em Gestão de Pessoas.

Em sua carreira, Teixeira serviu a Companhia de Polícia de Choque, o Comando do Policiamento da Capital, o Batalhão de Operações Especiais e a Casa Militar da Governadoria. O coronel também comandou a Rone, a Força Samurai da Capital, a Divisão de Operações e Segurança e o 1º Comando Regional (Curitiba), além de diversos batalhões e companhias.

“O coronel Hudson tem a qualificação necessária para comandar a segurança pública paranaense. Ele tem ampla experiência em logística, na área administrativa e também em gerenciamento de crises, e vai nos ajudar muito nos próximos anos a continuar diminuindo os índices de violência e modernizando as forças de segurança”, afirmou o governador.

Ele também agradeceu Wagner Mesquita, que volta a ser delegado da Polícia Federal. “Nos últimos anos conseguimos trabalhar a segurança pública de maneira muito organizada e integrada. Ampliamos as contratações, a valorização dos profissionais e resolvemos diversos passivos. Esse é um trabalho coletivo e que contou com uma grande coordenação do secretário Mesquita”, disse Ratinho Junior.

PROJETOS – Segundo o governador, a principal meta será dar continuidade às políticas públicas de segurança pública iniciadas em 2019. Entra elas, estão os projetos Falcão, para uso de aeronaves de última geração para suporte aéreo às forças policiais, Olho Vivo, para a integração de câmeras de segurança para videomonitoramento, e de modernização das estruturas das forças, que culminou com a criação da Polícia Penal e a independência do Corpo de Bombeiros.

Teixeira também será responsável por coordenar os projetos de construção, reforma e ampliação dos batalhões da Polícia Militar, delegacias da Polícia Civil e penitenciárias, bem como a consolidação da Cidade da Polícia, prédio que integra as equipes das polícias e do Corpo de Bombeiros para dar agilidade aos processos. As forças de segurança pública do Paraná também mantêm parceria intensa com as forças federais para patrulhamento das fronteiras com Paraguai e Argentina, além do combate ao crime organizado.

NOVO COMANDO DA PM – O governador Ratinho Junior vai anunciar nos próximos dias o novo comandante-geral da PMPR.