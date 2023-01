O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro.

A medida ocorre após extremistas invadirem o Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto, na tarde deste domingo (8/1).

Anderson Torres está em viagem aos Estados Unidos e adiantou o retorno ao Brasil.

Pelo twitter, Ibaneis confirmou a deimissão. “Estou em Brasília monitorando as manifestações e tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática na Esplanada dos Ministérios. Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo”, escreveu o governador.