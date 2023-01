O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pediu “desculpas” ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos chefes dos demais Poderes da República pelo cenário de destruição causado por atos de grupos radicais que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. No fim da tarde, Lula decretou intervenção federal no DF, que terá de ser apreciada em 24 horas pelo Congresso Nacional. Antes, Ibaneis exonerou o secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

“Quero me dirigir primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. À presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira e ao meu querido amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática. Todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso País”, disse Rocha, em vídeo divulgado.

Ele classificou como “simplesmente inaceitável” o ato radical que aconteceu em Brasília e que não vai admitir “em momento nenhum”.

O governador do DF ainda disse que está monitorando a situação desde o sábado com o ministro da Justiça, Flávio Dino. “Conversamos várias vezes hoje. Não acreditávamos em momento algum que tomaria essa proporção que tomou. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas, que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos.”

Ibaneis Rocha também disse que Brasília “é um palco de manifestações pacíficas’ e local em que “as pessoas têm direito de viver em liberdade”.