O governador Ratinho Junior (PSD) entregou ontem à Assembleia Legislativa, o relatório de atividades do Poder Executivo em 2022 e apontou, em discurso, as diretrizes gerais do governo para este 2023. O documento de quase 400 páginas é dividido pelas secretarias, autarquias e unidades administrativas do Estado. Cada área elencou os avanços alcançados, o andamento das políticas públicas, os investimentos executados e os projetos já iniciados.

O documento aponta expansão de 4,6% no setor de serviços no acumulado dos nove primeiros meses de 2022, a taxa de desocupação de 5,3% no Paraná (menor desde 2014) e a evolução do PIB no primeiro semestre do ano passado. Também cita os problemas com a estiagem recente, apesar de avanços na exportação e na dinamização da produção.

Um dos principais destaques é no trabalho. Em números absolutos, os paranaenses ocupados totalizaram 5,93 milhões no 3º trimestre de 2022, suplantando os resultados de idênticos períodos de 2019 (5,61 milhões), 2020 (5,23 milhões) e 2021 (5,59 milhões), o que confirma a maior capacidade de absorção de mão de obra pela economia local, gerando melhorias em termos de bem-estar da população.

Segundo Ratinho Jr, o ano foi marcado pela entrega de obras, como a Ponte da Integração, em Foz do Iguaçu, e o Trevo Cataratas, em Cascavel, ambos no Oeste.