Jonathan Campos

Com a viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior para uma missão de duas semanas na Ásia, o vice-governador Darci Piana assume a partir deste domingo (05) o Governo do Paraná. Esta é a primeira vez neste mandato que Piana fica à frente do comando do Palácio Iguaçu, cargo no qual deverá permanecer até o dia 20 de março, quando o governador retorna às suas atividades em solo nacional.

