Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criaram canais para receber denúncias e informações sobre os invasores e depredadores das sedes dos três Poderes, no domingo. As instituições pedem que sejam encaminhados vídeos, fotos ou prints de redes sociais que possam ajudar a identificar os responsáveis pelos atos golpistas e de depredação. Segundo a pasta chefiada por Flávio Dino, ‘qualquer pista é bem-vinda’.

O e-mail disponibilizado pelo Ministério da Justiça para encaminhamento de informações é o denuncia@mj.gov.br. Já para remeter conteúdos à Promotoria, o endereço é o falecom@mpdft.mp.br. O canal do Ministério Público Federal é a Sala de Atendimento ao Cidadão. Para enviar dados à Polícia Federal, o e-mail é o denuncia8janeiro@pf.gov.br.

A Promotoria do DF ainda informou ter requisitado, ontem, informações sobre a atuação policial antes e durante os ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.