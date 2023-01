O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a cerimônia de relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, que aconteceria na próxima sexta-feira, 20, na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Em nota, o Ministério da Casa Civil informou que uma nova data para o evento será divulgada “em momento oportuno”. Como antecipou o Broadcast Político, a viagem já era considerada dúvida no governo no final de semana.

A avaliação da Casa Civil é de que as casas que seriam entregues por Lula possuem diversos problemas de estrutura e precisam passar por reformas. Dos 4 mil imóveis prontos, apenas 1.400 estariam aptos para distribuição, segundo a pasta.

Há casos de imóveis contratados desde o governo Dilma, mas que se deterioram com o tempo, sem nunca terem sido distribuídas para moradia.

O ministro da pasta, Rui Costa, visitou os imóveis em Feira de Santana e Santo Amaro no fim de semana e constatou a situação de precariedade das casas.

A retomada do MCMV é uma das prioridades do início do governo Lula, em especial a entrega de imóveis da chamada faixa 1 (famílias de baixa renda). A viagem à Bahia seria a primeira de Lula ao Nordeste depois da posse.