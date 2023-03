Divulgação/Copel

O governo do Paraná divulgou hoje nota contestando informação divulgada pela bancada de oposição na Assembleia Legislativa, segundo a qual o Tribunal de Contas da União (TCU) teria apontado irregularidades no processo de venda de ações da Copel. Segundo o Executivo, o plenário do TCU arquivou a representação, em 1 de março de 2023, pelo não atendimento dos requisitos de admissibilidade.

“Quanto ao citado estatuto que regula o funcionamento da Copel Geração e Transmissão, empresa subsidiária do grupo Copel, a necessidade de atualização somente passou a existir depois da aprovação, pela Assembleia Legislativa, da Lei Estadual Nº 21272, de 24 de novembro de 2022, que autoriza a transformação da Copel em corporação. Não foi apontada nenhuma irregularidade. O processo de transformação da empresa em corporação segue em andamento”, diz o governo.

Segundo a nota divulgada pela oposição ontem, o tribunal teria confirmado que houve falha no processo que transformou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) em companhia de capital disperso e sem acionista controlador, operação que representa a privatização da estatal pelo governo do Estado. Em sessão na última quarta-feira (1º), os ministros teriam referendado manifestação dos técnicos do TCU, que apontaram uma série de irregularidades no processo, e determinanado que a decisão seja comunicada à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e também à Copel.

Ainda de acordo com a oposição, segundo decisão do TCU, o governo do Paraná não teria seguido o rito formal necessário, e principalmente, não solicitou anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) previamente para que fosse transferida, cedida ou, de qualquer forma, alienada, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as ações que fazem parte do bloco de controle acionário. Esta exigência constaria dos contratos de concessão firmados entre a União (representada pela ANEEL) e a Copel, como exigem a Cláusula Décima Segunda do Contrato de Concessão para Geração nº 45/99, e a Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão para Distribuição nº 46/99.