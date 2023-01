Em entrevista coletiva após a posse na Assembleia Legislativa, o governador do Paraná Ratinho Jr disse que espera um bom relacionamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Temos que tocar o país. Os eleitores me escolheram, escolheram os senadores, deputados e o presidente democraticamente”, afirmou. “O presidente terá que atender o Paraná, independente de ideologia, porque somos um estado forte. Temos que olhar para frente”. Nas eleições, Ratinho Jr apoiou o candidato derrotado à presidência Jair Bolsonaro (PL).



O governador não foi à posse de Lula, logo em Brasília. Na mesma entrevista, disse que vai atender prefeitos em Curitiba. O secretário de Saúde, Beto Preto, representaria o Estado na solenidade.



Ratinho Jr também citou um programa que será lançado em 2023 para pavimentar 100% da área urbana dos municípios com menos de 20 mil habitantes até 2025. O investimento estimado para um projeto como esse é de R$ 3 bilhões. Na primeira etapa, serão contemplados os municípios com população de até 5 mil habitantes, totalizando 98. Depois, a meta é em 2024 finalizar as obras nas cidades com até 10 mil habitantes e dar início nos municípios com até 20 mil, para concluí-las em 2025. Ao todo, 308 municípios serão beneficiados diretamente.



Em seu primeiro ato oficial no novo mandato, o governador nomeou João Carlos Ortega como chefe da Casa Civil.