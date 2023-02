Renê Garcia Júnior: secretário da Fazenda apresenta números na Assembleia. Dálie Felberg/Alep

O secretário de Estado da Fazenda (SEFA), Renê Garcia Junior, apresenta na próxima terça-feira (28), em audiência pública no Plenário da Assembleia Legislativa, o balanço das contas do governo relativo ao do terceiro quadrimestre de 2022. A divulgação dos dados em sessão pública cumpre o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

