Fila de caminhões na BR-277: apagão nas estradas do Paraná. Foto: Franklin de Freitas.

O governador em exercício Darci Piana mandou um ofício ao Ministério dos Transportes hoje pedindo celeridade ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na identificação dos motivos que provocaram o afundamento de pista na BR-277 e na solução do problema. A administração da rodovia federal é de responsabilidade da União, lembrou o governo paranaense. No mesmo ofício, Piana também cobrou pressa na decisão sobre os novos pedágios no Estado, emperradas por um impasse entre os governos Ratinho Jr e Lula em torno do modelo de concessão.

