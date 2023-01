Douglas Rangel: funcionário do Guaíra faleceu em 25 de dezembro e 15 dias depois foi nomeado para cargo comissionado (Crédito: Maringas Maciel)

O Diário Oficial do Poder Executivo do Paraná divulgado na última segunda-feira (dia 9 de janeiro) anunciou uma série de nomeações para o exercício de cargos em comissões e funções de gestão pública no Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). Entretanto, o decreto nº 93, assinado pelo governador Ratinho Júnior, acabou chamando a atenção por conta da nomeação de Douglas Rangel para ser chefe de departamento. É que Rangel, que era diretor da técnica e desde 1994 trabalhava no Guaíra, faleceu no último Natal, no dia 25 de dezembro.

Segundo informações do próprio Teatro Guaíra, o homem havia sido hospitalizado dias antes de seu falecimento, por conta de um AVC ocorrido no dia 18 de dezembro. O quadro dele se agravou ao longo da semana e Rangel acabou vindo a falecer na manhã do dia 25.

Se já havia falecido há 15 dias, como poderia, então, ter sido Rangel nomeado para um cargo comissionado no dia 9 de janeiro? Segundo o Governo do Estado, o que houve foi um erro que acabou reconduzindo o funcionário para o cargo que ele ocupava e a nomeação já teria sido tornada sem efeito.

