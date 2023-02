O secretário de Estado da Fazenda (SEFA), Renê Garcia Junior, apresenta na próxima terça-feira, em audiência pública no Plenário da Assembleia Legislativa, o balanço das contas do governo relativo ao do terceiro quadrimestre de 2022. A divulgação dos dados em sessão pública cumpre o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Na última prestação de contas apresentada por Garcia Júnior aos deputados, em outubro do ano passado, relativa aos primeiros oito meses de 2022, o governo apontou um superávit – diferença entre receitas e despesas – de R$ 7,1 bilhões entre janeiro e agosto deste ano. Apesar disso, o secretário afirmou que não havia como prever se haveria ou não reajuste salarial para os servidores públicos estaduais em 2023, por causa do quadro de incertezas da economia mundial e brasileira para o ano que vem.

Nos primeiros oito meses de 2022, a receita do governo paranaense chegou a R$ 39,3 bilhões, contra R$ 31,8 bilhões no mesmo período de 2021, um aumento nominal – sem descontar a inflação – de 24%, e real de 14%.

De acordo relatou o secretário na ocasião, esses números positivos foram motivados pelo aumento da arrecadação de impostos causado pela retomada da economia, em especial do setor de serviços e indústria e da inflação.