O interventor federal, Ricardo Cappelli, durante entrevista coletiva para detalhar o plano de segurança para manifestações previstas do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro convocando atos pelo Brasil, o interventor no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, determinou hoje uma série de medidas. Há dois atos sendo convocados por golpistas, um na Esplanada dos Ministérios e outro perto do Palácio do Buriti, sede do governo do DF.

“Não há hipótese de se repetir na capital federal os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8”.

Ricardo Cappelli, interventor no Distrito Federal. “, afirmou. “Todas as forças de segurança estarão mobilizadas em alerta máximo”, acrescentou Cappelli.

A Esplanada e Praça dos Três Poderes já estão fechadas para carros —Apenas autoridades podem transitar em veículos. Nas avenidas laterais, há uma blitz do Detran para quem acessa a área próxima à praça.

As providências foram tomadas depois de uma reunião na manhã de hoje que contou com as forças de segurança do Distrito Federal e integrantes do GSI, gabinete que faz a segurança do presidente da República. As medidas inclui cerco à Esplanada; barreiras de revista e bloqueio; manifestantes revistados pela PM; todo efetivo mobilizado. A inteligência da PF e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal monitoram a situação.

Mochilas serão revistadas e a área da Esplanada dos Ministérios estará fechada até mesmo para pedestres. A lista de proibições na manifestação é ampla e pretende evitar um novo acampamento ou violência:

Não é permitido canivete, fogos de artifícios e produtos inflamáveis; proibida a montagem de barracas;

Ccrros de som não serão autorizados; faixas e bandeiras com hastes serão recolhidas; a lista de proibições é grande, mas faixas pedindo golpe militar serão permitidas.