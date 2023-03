O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma plataforma de checagem de informações e combate à desinformação. A página, hospedada no site da Secretaria de Comunicação Social, tem como objetivo “ajudar a checar fatos” sobre o governo.

Anunciada neste domingo, 26, logo após Lula declarar, sem provas, que operação da Polícia Federal contra o PCC teria sido “armação” do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), a plataforma se tornou alvo de críticas nas redes. Com o novo canal, o governo insiste na regulação do que considera fake news, embora não exista, no ordenamento jurídico brasileiro, a definição do conceito de desinformação.

Levantamento do Monitor Genial/Quaest mostrou que a fala de Lula sobre Moro atingiu 93% de reação negativa no Twitter, de um total de 812 mil menções sobre o assunto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.