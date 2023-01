O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Goés, se solidarizou com a situação do povo yanomami e garantiu que o governo federal irá agir com firmeza pela defesa dos povos originários. Reiterando promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro declarou que o governo irá agir no combate aos garimpos ilegais e ao desmatamento.

“Me solidarizo com o povo Yanomami e todos os povos originários que estão sob a ameaça do garimpo ilegal”, escreveu Goés, em publicações feitas no Twitter neste domingo (22). “O Governo Federal está atuando com máxima urgência para prestar assistência e oferecer proteção a todos.”

O ministro classificou a atual situação yanomami em Roraima como uma “tragédia anunciada” diante da forma como o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro lidou com os povos nativos originários do Brasil. “O governo do presidente @LulaOficial irá agir com toda a firmeza no combate aos garimpos ilegais, ao desmatamento e na defesa dos nossos povos originários, como parte da missão de reconstruir o Brasil”, finalizou.

No sábado (21), Lula viajou a Roraima para oferecer suporte do governo federal a crianças yanomami em situação de desnutrição. Em publicações nas redes sociais na manhã deste domingo, o chefe do Executivo disse ter visto um “genocídio” cometido pelo governo de Bolsonaro.