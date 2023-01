reprodução

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) analisa a forma de reagir à invasão da Esplanada dos Ministérios por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma possibilidade não descartada é envolver os militares, com a decretação de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), prevista na Constituição. Também está em análise uma intervenção no governo do Distrito Federal.

Desde que os atos de vandalismo começaram, no início de tarde, autoridades do governo estão concentradas no Ministério da Justiça e mantendo contato por telefone

A avaliação preliminar é que apenas contar com a segurança do governo do Distrito Federal não é suficiente.

Lideranças petistas como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, culparam o governador Ibaneis Rocha (MDB) por não conseguir impedir o quebra-quebra. Houve invasões aos prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além de uma tentativa de entrar no Palácio do Planalto.