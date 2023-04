Pacheco (PSD/MG): requerimento (Pedro França/Agência Senado)

A base do governo Lula no Congresso pretende emplacar 20 das 32 vagas na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que vai investigar os ataques às sedes dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. A estratégia também inclui tentar colocar aliados na presidência e na relatoria da CPMI, que deve ter seu requerimento lido nesta quarta-feira (26) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG).

Para conseguir o controle dos trabalhos, a base governista vai depender do apoio do bloco montado pelo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP/AL), que tem 173 deputados. O bloco articula a indicação do deputado André Fufuca para a presidência da comissão. Na relatoria, o governo tenta indicar parlamentares aliados, como os senadores Renan Calheiros (MDB), Randolfe Rodrigues (Rede/AP), ou Omar Aziz (PSD/AM) – que tiveram atuação destacada na CPI da Covid.

Líderes de bancada do Senado aguardam do presidente da Casa, que também chefia o Congresso, uma definição sobre a presidência e a relatoria da CPMI. Não há obrigatoriedade, mas a praxe das comissões mistas é que cada um desses cargos fique com integrantes de uma das Casas. O acordo político será entre Pacheco e Lira.

Após a leitura do relatório, amanhã, os blocos partidários da Câmara e do Senado indicam os integrantes. Quando metade mais um dos integrantes tiverem sido indicados, o congressista mais velho do colegiado convoca a sessão de instalação – quando é eleito o presidente, que designa o relator.

Deputados têm demonstrado preferência pela presidência da comissão. No Senado, ainda não há uma tendência consolidada sobre qual cargo reivindicar. As bancadas se reunirão nos próximos dias para definir os congressistas que participarão da CPMI.

Estratégia

Antes contrário à instalação da CPMI, o governo decidiu mudar a estratégia após a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias. G. Dias, como é conhecido o oficial, deixou o cargo na quarta-feira passada, após a divulgação de imagens em que ele aparece no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, interagindo com invasores, até indicando o caminho de saída a alguns. O general prestou depoimento a delegados da Polícia Federal na sexta-feira. No sábado, o GSI abriu todo o conteúdo das câmeras de segurança por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As imagens reforçam a ação violenta dos manifestantes radicais e mostram agentes do GSI sem agir para conter invasores, pelo contrário, até oferecendo água em determinado momento. Foi registrada inclusive uma tentativa de arrombamento de um caixa eletrônico.