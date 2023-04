Governo entrega LDO ao presidente ds Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano – Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O Governo do Estado entregou hoje, à Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2024. Em um ato simbólico, o documento que define as metas e prioridades do Governo para o próximo exercício foi entregue pelo secretário Estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior, e pelo secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, ao presidente da Casa Legislativa, Ademar Traiano. Também participaram da reunião o primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi, o líder do governo, deputado Hussein Bakri, e os deputados Anibelli Neto e Fabio Oliveira.

