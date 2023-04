Os eleitores de Maringá, no Norte do Paraná, foram questionados pela empresa IRG Pesquisas sobre o Governo do Paraná. Para 45,9% o governo de Ratinho Junior é Bom. 15,3% Ótimo, 13,5% Ruim, 13,2% Regular,9,8% Péssimo e 2,2% Não sabem/Não responderam.

