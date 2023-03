O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reinstalou, ontem, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), desativado no início da gestão anterior, em 2019. O colegiado é um órgão de assessoramento da Presidência da República e um espaço institucional para a participação e o controle social na formulação, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e combate à fome.



Curitiba participou do evento através do secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, que salientou a importância da volta das atividades do conselho.