Agência Brasil – Fernando Haddad

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta terça-feira, 27, que tanto os nomes dos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil quanto a definição da composição do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem sair esta semana – a última do ano e a que antecede a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para domingo, 1º.

Haddad disse que participou de conversas com o presidente eleito sobre possíveis nomes, mas que Lula ainda está em processo de escolha e em reuniões com pessoas interessadas. “Ele (o presidente) deve anunciar esta semana os presidentes”, disse ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Ao ser questionado sobre o perfil para estes cargos, o ex-prefeito acabou entendendo que a pergunta se tratava da escolha do ministro do Planejamento – informações até agora dão conta de que a senadora Simone Tebet (MDB-MT) aceitou o convite para comandar a Pasta. “Quando perguntado sobre perfil, eu sugeri, como disse ontem, o nome de ex-governadores que tinham administrado bem os seus Estados. Mas, o presidente Lula decidiu aproveitá-los nas posições conhecidas: Casa Civil, Justiça, Educação.”

Por fim, Haddad disse que esta semana também será definida a composição do Conselho Monetário Nacional (CMN).”Isso é um assunto que vai ser tratado também nesta semana.” O Broadcast já publicou que, com a divisão do Ministério da Economia, a composição deve voltar à formação existente antes do governo Bolsonaro, com participação dos ministros do Planejamento, da Fazenda e do presidente do Banco Central.