O hospital em que o ex-ministro José Dirceu (PT) passou por uma cirurgia na última quinta-feira, 23, oferece serviço de hotelaria cinco estrelas e alta gastronomia “assinada pelo renomado chef Rolland Villar”, como informa o site do DF Star. Os apartamentos contam com concierge e sistema interativo para “alterar a iluminação e a climatização” dos quartos.

Administrado pela Rede D’Or, o hospital se tornou um dos mais procurados pelas autoridades dos Três Poderes em Brasília. Foi na unidade que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez diversos procedimentos para tratar de complicações intestinais decorrentes da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. Ele também é utilizado por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Gilmar Mendes, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A cirurgia a qual Dirceu foi submetido na última quinta-feira, 23, é considerada uma das mais simples do ramo da neurocirurgia, embora conte com perfurações no crânio. O petista foi internado para realizar a “drenagem” de um “hematoma subdural”, que consiste no acúmulo de sangue na região craniana.

Nesta sexta-feira, 24, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro, escreveu nas redes sociais que o pai se recupera bem após o procedimento, que teria sido bem sucedido, segundo a equipe médica. Ele deve sair da UTI neste sábado, 25.

O DF Star não informou se José Dirceu faz uso de convênio médico ou se é paciente particular.