O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o País teve neste domingo, 8, tecnicamente, uma tentativa “muito grave” de destruição do Estado Democrático. “Isso é terrorismo, é golpismo”, declarou, em coletiva de imprensa, na sede do Ministério. “Não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer política no Brasil”, emendou.

Dino também disse que houve crime de violência de grave ameaça ao governo constituído na invasão aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).