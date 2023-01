Nomeado interventor na segurança pública do Distrito Federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que a “situação está controlada”, após as invasões e depredações das sedes dos três Poderes no domingo, 8.

Em mensagem publicada no Twitter às 2h14 desta segunda-feira, 9, Capelli informou ainda que as operações policiais na capital federal serão retomadas no início da manhã. “Tudo será devidamente apurado. Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos”, escreveu o interventor no Twitter.

Anunciada por Lula para conter a violência dos grupos extremistas, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal vai durar até o dia 31.