Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro adotam estratégias semelhantes nas redes sociais e trocam acusações para esconder as polêmicas que atingem o atual governo e a gestão passada.

Petistas centram os ataques no caso das joias; bolsonaristas exploram a crise envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mostra levantamento da agência Bites feito a pedido do Estadão.

Segundo a Bites, no Twitter, o caso das joias rendeu quase quatro vezes mais menções do que os fatos relacionados a Juscelino – foram 491 mil menções ao presente dado pelo regime saudita a Bolsonaro (desde 3 de março), ante 131 mil menções ao ministro de Lula (desde 27 de fevereiro). No Facebook e no Instagram, o caso Juscelino é citado praticamente apenas pela direita.