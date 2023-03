O juiz Eduardo Appio, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, revogou o bloqueio de bens e dinheiro do empresário Márcio Pinto de Magalhães, ex-representante da multinacional Trafigura no Brasil em uma ação penal derivada da Operação Lava Jato. Magalhães foi preso preventivamente na 57.ª fase da operação, que investigou o pagamento de propinas a funcionários da Petrobras por empresas de compra e venda de petróleo.

A defesa argumentou que a juíza Gabriela Hardt, que havia decretado o bloqueio, demonstrou ‘animosidade’ com acusados em processos da Lava Jato e ‘associação’ com a força-tarefa de procuradores. Em nota, Gabriela diz estar ‘tranquila em relação à correção’ de sua atuação como magistrada.

Appio coloca a imparcialidade da juíza em dúvida e afirma que ‘pode ter existido, de fato, uma associação’ entre com os membros do Ministério Público Federal. “De maneira a colocar a acusações em posição mais favorável do que a defesa”, afirma. O despacho cita mensagens obtidas na Operação Spoofing, que prendeu os hackers responsáveis pela invasão de celulares de autoridades