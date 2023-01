Marcelo Camargo/ABr

O juiz Francisco Alexandre Ribeiro, da 8.ª Vara Federal do Distrito Federal, mandou bloquear R$ 6,5 milhões em bens e valores de 52 pessoas e sete empresas suspeitas de terem participado e financiado dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Dez pessoas físicas são paranaenses e três empresas são do Paraná.

Lista divulgada pela AGU

A decisão provisória foi tomada em regime de urgência a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). O juiz citou o “perigo da demora” e disse que há provas contundentes que justificam a medida.

“Ora, se mesmo em reuniões e manifestações populares lícitas, com pautas sociais claras e defensáveis, é sempre possível que os ânimos individuais se exaltem e provoquem o chamado ‘efeito manada’, com mais e maiores razões seria previsível que a reunião de milhares de manifestantes com uma pauta exclusivamente raivosa e hostil ao resultado das eleições presidenciais e ao governo eleito democraticamente pudesse descambar, como descambou, para práticas concretas de violência e de depredação que todos os brasileiros viram, estupefatos, pela mídia e redes sociais, em tempo real, na Praça dos Três Poderes”, diz um trecho da decisão.

O dinheiro bloqueado pode ser usado para reparar danos causados pelos vândalos que invadiram no último domingo, 8, os prédios da Presidência, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional. O valor ainda pode ser elevado na medida em que o prejuízo é contabilizado.

A decisão alcança imóveis, veículos e dinheiro em contas bancárias.

Ao pedir o bloqueio, a AGU argumentou que os manifestantes e patrocinadores devem responder pelos danos solidariamente. A pasta também defendeu que a medida é necessária considerando “a gravidade dos fatos praticados”.

Veja lista completa divulgada pela AGU:

Pessoas

Adailton Gomes Vidal – São Paulo (SP)

Ademir Luis Graeff – Missal (PR)

Adoilto Fernandes Coronel – Maracaju (MS)

Adriane De Casia Schmatz Hagemann – Realeza (PR)

Adriano Luis Cansi – Cascavel (PR)

Alethea Veruska – São José Dos Campos (SP)

Amir Roberto El Dine – Porto União (SC)

Aparecida Solange Zanini – Três Lagoas (MS)

Bruno Marcos De Souza Campos – Belo Horizonte (MG)

Carlos Eduardo Oliveira – São Pedro (SP)

Cesar Pagatini – Bento Gonçalves (RS)

Claudia Reis De Andrade – Juiz De Fora (MG)

Daniela Bernardo Bussolotti – Belo Horizonte (MG)

Dyego Primolan Rocha – Presidente Prudente (SP)

Fernando Jose Ribeiro Casaca – São Vicente (SP)

Franciely Sulamita De Faria – Nova Ponte (MG)

Genival Jose Da Silva- Ribeirão Preto (SP)

Hilma Schumacher – Belo Horizonte (MG)

Jasson Ferreira Lima – Paracatu (MG)

Jean Franco De Souza – Mirassol (SP)

João Carlos Baldan- São José Do Rio Preto (SP)

Jorge Rodrigues Cunha – Pilar Do Sul (SP)

Jose De Oliveira, – Bom Jesus Dos Perdões (SP)

Jose Roberto Bacarin – Cianorte (PR)

Josiany Duque Gomes Simas – Cuiabá (MT)

Leomar Schinemann -Guarapuava (PR)

Marcelo Panho – Foz Do Iguaçu (PR)

Marcia Regina Rodrigues – Ribeirão Preto (SP)

Marcio Vinicius Carvalho Coelho – Marília (SP)

Marco Antonio De Souza – Leme (SP)

Marcos Oliveira Queiroz – São Paulo (SP)

Marlon Diego De Oliveira – Tupa (SP)

Michely Paiva Alves – Limeira (SP)

Monica Regina Antoniazzi – Piracicaba (SP)

Nelma Barros Braga Perovani – Piratininga (SP)

Nelson Eufrosino – Ourinhos (SP)

Pablo Henrique Da Silva Santos – Belo Horizonte (MG)

Patricia Dos Santos Alberto Lima – Belo Horizonte (MG)

Pedro Luis Kurunczi – Londrina (PR)

Rafael Da Silva – Catalao (GO)

Rieny Munhoz Marcula- Campinas (SP)

Rosangela De Macedo Souza – Riolandia (SP)

Ruti Machado Da Silva – Nova Londrina (PR)

Sandra Nunes De Aquino – Sorocaba (SP)

Alves Transportes Ltda – Araguaína (TO)

Associação Direita – Cornélio Procópio (PR)

Empresas

Alves Transportes Ltda – Araguaína (TO)

Associação Direita – Cornélio Procópio (PR)

Gran Brasil Viagens E Turismo Ltda – Frutal(MG)

Primavera Tur Transporte Eireli – Primavera Do Leste (MT)

Rv Da Silva Serviços Florestais Ltda – Pirai Do Sul (PR)

Sindicato Rural De Castro – Castro (PR)

Squad Viagens E Turismo Ltda – Cariacica (ES)