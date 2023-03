Ônibus: parlamentares criticaram aumento (Franklin Freitas)

A juíza Thalita Bizerril Mendes, da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Curitiba (Projudi), rejeitou ação popular que pedia a imediata suspensão do aumento da tarifa de ônibus da Capital paranaense de R$ 5,50 para R$ 6, que entrou em vigor desde ontem. O pedido foi protocolado pelo deputado estadual Goura (PDT), as vereadoras Professora Josete (PT), Giorgia Prates (PT) e Maria Leticia (PV) e o vereador Angelo Vanhoni (PT).

O aumento de 9,09% foi anunciado na véspera pela prefeitura, que alegou que o reajuste está previsto no contrato de concessão do transporte, e que ele é necessário para cobrir o aumento de custos do sistema. “Vamos recorrer porque a decisão deixou de apreciar a violação da moralidade administrativa pela falta de publicidade adequada para um ato que afeta tanta gente e de forma tão significativa”, informou o deputado Goura.

Ele disse que já na terça-feira (28) encaminhou ofícios pedindo providências ao Procon-PR e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) contra o aumento, que segundo o parlamentar, foi feito de forma apressada. “Entendemos que o interesse público tem que se sobrepor a falta de respeito com a população por parte da prefeitura”, afirmou Goura.

Véspera

O deputado criticou o fato do aumento ter sido anunciado na véspera. “É um absurdo que se anuncie um aumento na tarifa do transporte coletivo que passa a valer em um prazo menor do que 10 horas após o seu anúncio. Não é razoável fazer isso de surpresa. E um aumento que está muito acima dos principais índices inflacionários do país”, disse Goura.

O parlamentar lembrou que uma medida dessa natureza, como é o caso do aumento da tarifa, não é decidida do dia para a noite. “Não parece haver motivo para ausência de divulgação ampla, com prazo razoável para que a população planeje e se adapte ao novo aumento”, afirmou. “É fundamental que se respeite, no mínimo, espaço de 30 dias entre o ato que publicou o reajuste e a sua efetiva implantação”, disse.

Na ação, os parlamentares argumentam que a suspensão seria necessária em razão da suposta violação da moralidade administrativa por ausência de publicidade adequada e a ausência de transparência quanto aos critérios do reajuste muito acima da inflação no período em que o contrato do transporte se encontra sub judice, podendo gerar risco ao erário público. “Questionamos o valor e a metodologia para se chegar ao índice de 9,09%, que é superior a inflação acumulada, que, por exemplo, é de 5,77% segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial no país, no período que a tarifa é reajustada a cada ano no final de fevereiro”, disse Goura.

PLENÁRIO

Reajuste mobiliza Câmara e Assembleia

O aumento da tarifa de ônibus de Curitiba foi o principal assunto das sessões de ontem da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa. No Legislativo municipal, vereadores de oposição criticaram o reajuste, enquanto o líder do prefeito Rafael Greca (PSD), Tico Kuzma (PROS), se defendeu lembrando do aumento dos combustíveis que entrou em vigor no mesmo dia, após o fim da isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol.

“Hoje, todos foram surpreendidos com a tarifa de ônibus aumentada. Alguns terão dificuldade para voltar para casa pela falta do valor completo da passagem. Eu falo de pessoas reais, como eu mesma, que já tive que contar moedas para sair de casa, trabalhar e voltar, sem ter como comprar um copo de água ou uma coxinha durante o dia de trabalho. Hoje, os direitos humanos estão sendo desrespeitados. O aumento é ilegal”, afirmou a líder da oposição, Giorgia Prates (PT).

“Eu sabia que teríamos vereadores que, legitimamente, iriam questionar o reajuste da tarifa, porém imaginava se eles também questionariam a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, que também atingem os trabalhadores. Mas o discurso foi somente sobre o aumento da passagem de ônibus, sem a fala sobre o aumento dos combustíveis”, rebateu Kuzma.

Cartel – Na Assembleia, além do deputado Goura (PDT), um dos autores da ação popular que tentou barrar o aumento, o reajuste também foi criticado pelos deputados Renato Freitas (PT) e Denian Couto (Podemos). Freitas questionou os contratos de concessão, afirmando que as mesmas empresas comandam o transporte da Capital há décadas. “A população de Curitiba se vê refém de um cartel de empresas que monopolizam o serviço de transporte público da cidade desde a década de 50”, afirmou Freitas. “Estamos diante de um escárnio, de um deboche com a cara do povo de Curitiba e do trabalhador”, acrescentou Couto, dizendo que a passagem de Curitiba hoje é a mais cara entre as capitais brasileiras.