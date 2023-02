Justiça acatou ações das prefeituras de Itapejara do Oeste e Paranavaí. Hedson Alves/Arquivo-ANPr

As prefeituras de Itapejara d’Oeste (região Sudoeste) e Paranavaí (região Noroeste), conseguiram na Justiça a suspensão dos efeitos da portaria do Ministério da Educação que prevê o aumento do piso salarial pago aos professores de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, um reajuste de 15% para 2023. No caso de Itapejara, a decisão liminar é da juíza federal Marta Ribeiro Pacheco, da 1ª Vara Federal de Guarapuava, e vale apenas para o município em ação contra a União.

