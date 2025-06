Bernardo e seu atleta guia na pista do Colégio Polivalente de Curitiba: angolano perdeu a visão, parte da audição e de um braço na guerra e hoje é paratletas do Radar DV (Foto: Lívia Berbel)

Virou lei e já está valendo em Curitiba a norma que assegura gratuidade da taxa de inscrição das corridas de rua realizadas PELO MUNICÍPIO para pessoas com deficiência (PcD). A lei municipal 16.498/2025 tramitou na Câmara Municipal entre 2022 e março deste ano, sendo aprovada pelo plenário da casa legislativa por unanimidade.

O projeto que deu origem à nova lei é de autoria de Pier Petruzziello (PP) e foi aprovado pela Câmara de Curitiba nos dias 24 e 25 de março, em primeiro e segundo turnos, respectivamente (005.00107.2022). Na prática, o texto atualiza a lei 15.127/2017, que criou a categoria “atletas com deficiência” nas corridas de rua.

Atualizada pela lei 16.498/2025, a norma passa a garantir isenção total da taxa para pessoas com deficiência — física, visual, auditiva ou intelectual —, além de incluir indivíduos com fibromialgia e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A inclusão desses dois grupos foi resultado de uma emenda (036.00003.2025) apresentada por Pier, com coautoria de Giorgia Prates – Mandata Preta (PT).

“Com o tempo, entendemos que é possível fazer mais para incentivar o paradesporto em Curitiba, porque as pessoas com deficiência aumentam o engajamento da sociedade, além de terem sua saúde beneficiada de todas as formas”, defendeu Petruzziello, durante a votação do projeto.

A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Pimentel em 31 de março e já está em vigor na cidade desde então.