Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) publicou, nesta quarta (11/1), a listagem atualizada de nomes dos presos nos ataques terroristas que aconteceram no último domingo (9/1), em Brasília. O documento já possui 670 nomes.

Veja a lista de nomes AQUI

O órgão informa que “devido ao alto número de prisões, não é possível que as Gerências de Atendimento aos Internos (Geaits) das unidades prisionais realizem comunicações individuais”. Sendo assim, a lista será mantida atualizada para que as famílias e advogados possam entrar em contato.

A relação foi divulgada pelo Governo do Distrito Federal em atendimento à decisão da Vara de Execuções Penais do DF. As prisões aconteceram devido aos atos antidemocráticos que resultaram na invasão e depredação das sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Entre os presos, também estão os militantes bolsonaristas que participaram dos acampamentos lotados no quartel-general do Exército, em Brasília.

De acordo com a Seape, 1.028 pessoas detidas já estão no sistema prisional do DF. Desse total, 637 homens foram levados para o Complexo da Papuda e 391 mulheres foram encaminhadas à Penitenciária Feminina do DF.