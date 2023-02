Luiz Fernando Keppen, o presidente eleito, é empossado no TJPR pelo desembargador José Laurindo de Souza Netto. Fotos: Valquir Aureliano

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) realizou nesta sexta-feira (3) a solenidade de posse da nova Cúpula Diretiva para o biênio 2023/24. O novo presidente da Corte paranaense é o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que assumiu o cargo em substituição ao desembargador José Laurindo de Souza Netto.

Os demais desembargadores da cúpula são: como 1ª vice-presidente, a desembargadora. Joeci Machado Camargo; como 2º vice-presidente, o desembargador Fernando Antônio Prazeres; na corregedoria-geral, o desembargador Hamilton Mussi Corrêa; no cargo de corregedor, o desembargador Roberto Antonio Massaro; e nos cargos de ouvidor-geral e ouvidor, assumiram os desembargadores Fernando Ferreira de Moraes e Ruy Alves Henriques Filho.



















































































A solenidade da transmissão de posse teve a presença de diversas autoridades nacionais e estaduais, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o procurador-geral do Estado, Fernando Giacoia; os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Edson Fachin; o senador Sérgio Moro (União Brasil); e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Guimarães.

Ministros do Supremo participam de Culto Ecumênico de posse da nova cúpula diretiva do TJPR

Antes do discurso de posse, Keppen pediu à esposa, Dirce, que homenageasse as esposas de José Laurindo de Souza Netto, de Edson Fachin e de Dias Toffoli. Depois, prestou homenagens ao Poder Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Judiciário.

“Assim como fiz no início de todas as sessões do Conselho Nacional de Justiça, deixo registrada a solidariedade para com aquele que perderam entes queridos nessa terrível pandemia. Aproveito para elevar uma prece a Deus pai para que proteja”, disse Keppen, em seu discurso. “É com Deus que pretendo conduzir o destino do nosso amado tribunal”.

“Para aqui chegar, a caminhada foi longa, tudo começando numa criação afetuosa em um lar estruturado”, afirmou. O desembargador agradeceu outros desembargadores em sua trajetória desde a Escola de Magistratura., com passagens em Umuarama, Campo Mourão, Londrina (onde concluiu o mestrado) e em Curitiba. “Agradeço a todos que colaboraram com minha carreira e possibilitaram que eu chegasse a esse momento especial”.

“Temos que frear com o máximo rigor a intolerância e a violência em suas múltiplas formas. Uma democracia não evolui senão pela força do entendimento, do diálogo e da diversidade”, afirmou o presidente do TJ, na solenidade. “Eis a missão a que conclamamos, juntos e de mãos dadas: termos audácia para mudar as coisas que pudermos, paciência para suportar o que não puder mudar e sabedoria para distinguir umas das outras”.

O governador também fez um discurso. “Comandar a justiça é um desafio enorme. O Tribunal conquistou categoria ouro do selo do CNJ de qualidade, sendo reconhecido como o melhor tribunal de grande porte do país”, disse Ratinho Jr. “José Laurindo teve atuação muito exitosa nessa casa, e reforço meu desejo de uma boa gestão do desembargador Keppen. Tenho muita sorte de começar meu segundo mandato com você com presidente”.