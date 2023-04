O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na manhã desta sexta-feira, 21, (10h35 no horário local) ao aeroporto internacional Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal, onde ficará em visita oficial até o próximo dia 25 de abril, quando viaja à Espanha. Lula não terá compromissos oficiais nesta sexta-feira.

Esta é a primeira viagem que o presidente faz à Europa neste terceiro mandato com uma agenda cheia de simbolismos e também negócios. Lula iniciará os eventos oficiais no sábado, 22, que preveem a realização da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, a participação num Fórum de Negócios que ocorre em Matosinhos, no Norte de Portugal envolvendo cerca de 150 empresários dos dois países, um pronunciamento no Parlamento português onde será homenageado e a entrega do prêmio Luiz de Camões ao escritor e compositor Chico Buarque.

Fazem parte da comitiva do presidente oito ministros, que devem reunir-se com seus pares lusitanos durante a Cimeira. O evento ocorre neste sábado durante todo o dia e vários acordos devem ser assinados, parte deles referentes aos direitos de brasileiros em Portugal.