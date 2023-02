O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10h desta quarta-feira, dia 1º, ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhado da esposa Rosângela Silva, a Janja, para participar cerimônia da abertura dos trabalhos do Judiciário em 2023. Ele foi questionado pela imprensa sobre a votação no Congresso hoje, mas não respondeu.

Logo depois, chegou ao local o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que concorre à reeleição na Casa. Quando perguntado se estava otimista com a votação, fez um sinal de positivo com o dedo polegar.

Também já estão presentes o ex-ministro Ayres Britto, o Procurador Geral da República (PGR), Augusto Aras, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, a governadora do DF, Celina Leão, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Thereza, e os ministros Flávio Dino (Justiça) e Luís Roberto Barroso (STF), além do Advogado Geral da União, Jorge Messias.