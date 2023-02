O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta quarta, 8, nas redes sociais que conversou ao telefone com o presidente do Chile, Gabriel Boric, sobre enviar equipes brasileiras e aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para ajudar no combate a incêndios do país sul-americano.

“Conversei agora com o presidente @GabrielBoric sobre o envio de ajuda de equipes brasileiras e avião da FAB especializados para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão ameaçando cidades inteiras no Chile”, publicou Lula no Twitter.