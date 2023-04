O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sua comitiva ministerial embarcaram na manhã desta terça-feira, 11, em Brasília, rumo à China. A decolagem se deu por volta das 7h30.

Antes de embarcar, foram registradas algumas fotos entre Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume como presidente em exercício na ausência do petista.

De acordo com a agenda oficial do chefe do Executivo, o embarque estava previsto para ocorrer às 7 horas.

Segundo a agenda, Lula e a comitiva presidencial farão duas paradas no percurso: uma em Lisboa, em Portugal, e outra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

A previsão da chegada do presidente a Lisboa é às 19h40, no horário local – 15h40 pelo horário de Brasília.

Já a partida para a segunda parada, Abu Dhabi, está prevista para ocorrer às 21h40, no horário local.

O presidente deve chegar já na quarta-feira, 12, à China.

De acordo com o governo, a visita da comitiva brasileira começa no dia 13, em Xangai. À noite, ele viaja para Pequim.

Já no dia 15, Lula deve ir com a delegação brasileira a Abu Dhabi, com volta prevista ao Brasil para o dia 16.