Cerimônia de posse Luiz Inácio Lula da Silva; Rolls-Royce. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

No primeiro discurso à Nação após ser empossado no Congresso Nacional como 39º presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a democracia foi a “grande vitoriosa” das eleições, superando uma “abjeta campanha de ódio”.

“Nunca recursos do Estado foram tão desvirtuados em nome de um projeto autoritário”, disse Lula, que pouco antes fez o juramento à Constituição e assinou o termo de posse entregue pelos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Além das autoridades presentes, Lula cumprimentou ainda a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), aplaudida no plenário da Câmara dos Deputados.

Segundo Lula, que elogiou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a democracia superou as “mais violentas ameaças à liberdade de voto”. “Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico. A decisão das urnas prevaleceu graças ao sistema eleitoral, foi fundamental a atitude corajosa do poder judiciário em especial do TSE, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre a violência de seus detratores”, afirmou o presidente, para quem, “apesar de tudo”, a decisão das urnas prevaleceu.

“Pela terceira vez compareço ao Congresso para agradecer ao povo o voto de confiança. Estamos aqui hoje graças à sede democrática que formamos nessa campanha”, disse.