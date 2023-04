O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou os chamados “pessimistas” que estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá pouco neste ano. Na avaliação do chefe do Executivo, a economia dará um “salto importante” e, para que isso aconteça, é preciso disposição das equipes do governo. “Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais”, disse o presidente em fala inicial durante reunião ministerial ontem.

Lula afirmou que falou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não concorda com as avaliações negativas de pouco crescimento nacional. “Acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo”, disse. “Se a gente ficar apenas lamentando aquilo que acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre”, afirmou Lula. “Nosso papel é apostar que esse país vai dar certo e vai produzir mais”, disse.