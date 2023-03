Moro (União): “Nunca levei para o lado pessoal” (Franklin Freitas)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou pela primeira vez que, quando estava preso em Curitiba, tinha uma ideia fixa e a declarava quando recebia visitas formais de procuradores e delegados na cadeia. Segundo o petista, em todas as visitas as autoridades lhe perguntavam se estava bem. Lula diz que dava sempre a mesma resposta: “Só vai ficar bem quando eu f* com o Moro”.

O presidente foi condenado e preso por sentença assinada pelo então juiz Sergio Moro (União Brasil), hoje senador pelo Paraná. O petista foi acusado de se beneficiar de desvios de recursos na Petrobras a partir de investigações na operação Lava Jato. A condenação acabou anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente e Moro parcial ao julgar Lula.

“Uma coisa que eu tenho muito orgulho é que o procurador entrava para ver se estava tudo bem, eu falava: ‘Não está tudo bem. Vai ficar quando eu f* esse (ex-juiz e hoje senador Sergio) Moro. Estou aqui (na cadeia) para me vingar dessa gente, e se preparem que eu vou provar’.”

Lula definiu a prisão foi “momento de resistência”: “Quantas vezes eu deitava naquela cama, de barriga para cima, olhando para o teto… é preciso muita força para sobreviver àquilo. Nem todo mundo suporta isso.”

A revelação de Lula sobre os dias da prisão foram feitas durante entrevista ao site 247. O presidente disse acreditar que a Lava Jato foi orquestrada pelo Ministério Público junto com autoridades do governo dos Estados Unidos para atacar as empreiteiras brasileiras.

Reação – Moro manifestou “repúdio” à fala do presidente, afirmando que o suposto discurso de ódio representaria risco à segurança dele e de sua família. “Repudio veementemente. Acho que o presidente feriu a liturgia do cargo por utilizar esse palavreado de baixo calão e simplesmente a gente tem que questionar quando isso é utilizado como forma de desviar o foco dos fracassos do governo federal”, afirmou. “Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal, quando o presidente usa essa linguagem ofensiva contra mim, a meu ver ele gera até um risco pessoal para mim e minha família.”

O ex-juiz disse fazer “oposição racional” ao governo: “Fiz meu trabalho como juiz e estou agora fazendo meu trabalho como senador, estou na oposição, mas na oposição racional.”