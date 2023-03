Lula, Janja e Coldplay (Crédito: Reprodução/Twitter/LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quinta-feira, 23, com o vocalista da banda britânica Coldplay, Chris Martin, e representantes da ONG Global Citizen, apoiada pelo grupo. O Coldplay está no Brasil para uma série de apresentações. O encontro foi registrado nas redes sociais do presidente e da primeira-dama, Janja.

Na publicação, Lula disse ter falado sobre meio ambiente e combate à fome. O presidente também brincou que ganhou “um violão e não uma pulseira” em referência aos apelos da banda para que o público devolva as pulseiras de LED usadas no show.

“Falamos sobre o combate à fome, sustentabilidade, meio ambiente, entre outros assuntos. Convidamos a banda para fazer um show na Amazônia durante a COP30, que será sediada pelo Brasil. Será um importante momento para chamar ainda mais atenção para a questão climática”, escreveu Lula.

