O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se sentindo bem, disposto e “muito motivado”. Ele confirmou que a viagem do chefe do Executivo à China está marcada para o próximo domingo, 26, e que a agenda se manterá no país asiático de forma integral. Mais cedo, a assessoria de comunicação da Presidência disse, em nota, que a ida ao país asiático, antes marcada para sábado, 25, havia sido adiada pelo quadro de saúde de Lula, diagnosticado ontem à noite com pneumonia leve.

De acordo com Pimenta, apesar do quadro de saúde, Lula fez questão de manter a reunião com ministros e líderes de governo no Palácio da Alvorada, realizada na tarde de hoje. Em um primeiro momento, a assessoria da Presidência havia confirmado a suspensão da agenda. Segundo o ministro da Secom, o encontro foi para “planejar” a semana que vem, quando Lula estará fora.

“Foi uma agenda muito extensa esta semana, acaba provocando cansaço físico, abaixa imunidade”, pontuou. “Como ele vai ficar fora muitos dias, é absolutamente normal conversar um pouco para organizar semana”, disse Pimenta. “Mais importante para nós foi ver a disposição, rápida recuperação. Presidente vai ficar repousando ainda durante todo dia de amanhã, fazendo medicação necessária, para viajar pra China no domingo”, pontuou.

Apesar de dizer que o chefe do Executivo está bem, o ministro disse que Lula irá repousar com a medicação necessária. O horário do voo do presidente no domingo, contudo, ainda não foi definido e, segundo ele, a viagem foi autorizada pelo médico do presidente, Roberto Kalil, que fez uma avaliação nesta manhã. Pimenta disse que Lula não precisa de nova avaliação médica antes de viajar.

“Qualquer um de nós que tivemos uma agenda tão pesada como Lula, teríamos que dar uma parada como ele deu”, tranquilizou o ministro. Questionado sobre a dor no quadril que o presidente vinha sentindo, Pimenta disse ser um assunto “superado”.

Um dos assuntos tratados na reunião seria a tramitação das Medidas Provisórias (MPs) no Congresso. Contudo, Pimenta destacou que esse é um assunto “fundamentalmente” das Casas legislativas. “Temos interesse em maior equilíbrio entre as Casas”, comentou. Segundo o ministro da Secretaria-Geral, Marcio Macedo, seria importante que o chefe do Executivo se encontrasse antes da viagem, de forma presencial, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já que ele não irá na comitiva presidencial na viagem à China.