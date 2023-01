Lula faz discurso emotivo em defesa do combate à fome e à desigualdade

PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso mais emotivo em defesa ao combate à fome e à pobreza ao se dirigir ao povo brasileiro neste domingo, 1º, no parlatório em frente ao Palácio do Planalto. Ele afirmou que o País “andou para trás” nos últimos anos e relembrou que o principal compromisso assumido e cumprido em 2003, no seu primeiro mandato, foi lutar contra a desigualdade e acabar com a miséria. “Hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado”, declarou.

Lula afirmou que muito do que foi concretizado no passado foi desfeito de forma irresponsável e criminosa, sem citar o governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele declarou que a desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer, além de citar o retorno da fome. “A volta da fome é um crime, o mais grave de todos”, emendou.

O presidente se emocionou ao citar a fila de pessoas nas portas dos açougues pedindo ossos para comer. Junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ele assumiu compromisso em combater a desigualdade “noite e dia” e citou a desigualdade entre quem joga comida fora e quem se alimenta das sobras.

Ainda em uma fala crítica às diferenças socioeconômicas que vigoram no País, Lula afirmou que a desigualdade “apequena esse País de dimensões continentais” e que não é possível manter essa realidade. “Brasil é grande, mas real grandeza de um país reside na felicidade do seu povo”, disse, ao reforçar seu lema de que vai “cuidar com carinho” do povo brasileiro. Ele também citou o combate à desigualdade de renda, gênero e raça.