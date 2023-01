(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza neste domingo a sua primeira viagem internacional desde que assumiu o novo mandato, em 1º de janeiro. Com compromissos marcados para esta segunda (23) e terça-feira (24), Lula deve embarcar para a Argentina durante a tarde ou no início da noite, acompanhado de uma comitiva com nomes como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Segundo o Palácio do Planalto, em território argentino o Lula participará de uma reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Além disso, participará de encontro com empresários, de eventos culturais e da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Segundo o embaixador Michel Arslanian Neto, secretário das Américas, a escolha de um país da América do Sul como primeiro destino de Lula fora do país tem um caráter simbólico, passando a mensagem de que o Brasil quer voltar a estreitas laços com seus vizinhos. Não à toa, temas como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos estão na pauta do presidente da República.

Depois da Argentina, Lula deve seguir na quarta-feira para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do Executivo no país, Luis Alberto Lacalle Pou. Depois, em fevereiro, deve ir para os Estados Unidos e na sequência, em março, visitará a China.