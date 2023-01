O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou por volta das 11h desta sexta-feira, 20, reunião com os comandantes das Forças Armadas, no Palácio do Planalto. Este é o segundo encontro do chefe do Executivo com os militares desde os atos golpistas de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Lula vai cobrar dos comandantes Julio Cesar de Arruda (Exército), Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) que combatam casos de politização na tropa. A reunião também é um esforço de aproximar o presidente da caserna, após o petista dizer que havia perdido confiança em parte das Forças. A relação entre Lula e os militares se deteriorou após os atos golpistas.

O encontro foi articulado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e terá participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que participou de um almoço com os comandantes na terça-feira, 17. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, também estará na reunião. Ele foi chamado por Lula para apresentar aos comandantes um projeto de modernização da base industrial de defesa.

O executivo segue no comando da entidade mesmo após ter sido destituído em assembleia. Nesta quinta-feira, 19, a Fiesp divulgou nota confirmando Josué no cargo sem citar impasse político na entidade.