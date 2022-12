Lula: brincadeira. (foto: Franklin de Freitas)

Na antevéspera da cerimônia de posse, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou nesta sexta-feira, 30, uma provocação ao mandatário, Jair Bolsonaro, no Twitter.

Na rede social, o petista postou a música “Tá na hora do Jair já ir embora”, canção feita por Juliano Maderada, e removeu pouco mais de uma hora depois. A melodia embalou opositores do atual chefe do Executivo durante o período eleitoral.

O “hit” cantado e composto por Maderada, acumula mais de 10 milhões de execuções em diferentes plataformas nas redes e destaca as más ações do governo Bolsonaro até chegar o refrão, que fala ser a hora do presidente “ir embora”.

Haverá, paralelamente à cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro de 2023, um festival de música, em Brasília. Maderada fará um show em Brasília às 15h50, no palco Gal Costa durante a celebração da posse de Lula. Bolsonaro não passará a faixa ao petista e viajou aos Estados Unidos nos últimos dias enquanto presidente do Brasil.