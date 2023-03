O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a população de Mato Grosso, Estado bolsonarista, pelo seu ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que classificou como um “cidadão extraordinário”. A fala ocorreu em evento de entrega de 1.440 residências do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Rondonópolis (MT), nesta sexta-feira, 3.

Em críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que daria um prêmio a quem dissesse uma obra do ex-gestor entregue no Estado. “Eu duvido”, e pontuou que a única inauguração que sabe que foi feita por Bolsonaro foi uma ponte de madeira.

Lula brincou que as casas entregues do MCMV precisam ter churrasqueira para que se possa fazer churrasco. Com isso, ele disse que o preço da carne no País também precisa cair mais. A quem não come carne, o chefe do Executivo prometeu uma “agricultura saudável para que as pessoas possam comer uma salada bem tratada”.

O presidente também pontuou que o País produz alimento suficiente para seu povo, mas que ainda há cidadãos que passam fome. “Pessoas passam fome porque não têm dinheiro para comprar alimentos necessários, porque, se tivessem dinheiro, encontravam os alimentos no supermercado.”